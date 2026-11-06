أخبار مصرية

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري السلة المرتبط بفارق 71 نقطة

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يكتسح الزمالك في دوري السلة المرتبط بفارق 71 نقطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - حقق فريق المرتبط لكرة السلة بالنادي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 98-27، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري المرتبط، على صالة الزمالك بميت عقبة.

 

وينتظر الأهلي تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور التالي من منافسات البطولة، بعدما حقق الفوز على الزمالك بفارق كبير في مواجهة المرتبط.

 

وتقام حاليًا مباراة الفريقين في منافسات الرجال، ضمن منافسات الدور نفسه، لحسم نتيجة مواجهة الإياب بين القطبين.

 

 

وكانت مباريات الذهاب قد شهدت تفوق الأهلي على الزمالك في مواجهتي الرجال والمرتبط، ليحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراتين، قبل مواجهتي الإياب.

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا