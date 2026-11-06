الأهلي يكتسح الزمالك في دوري السلة المرتبط بفارق 71 نقطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - حقق فريق المرتبط لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 98-27، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري المرتبط، على صالة الزمالك بميت عقبة.

وينتظر الأهلي تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور التالي من منافسات البطولة، بعدما حقق الفوز على الزمالك بفارق كبير في مواجهة المرتبط.

وتقام حاليًا مباراة الفريقين في منافسات الرجال، ضمن منافسات الدور نفسه، لحسم نتيجة مواجهة الإياب بين القطبين.

وكانت مباريات الذهاب قد شهدت تفوق الأهلي على الزمالك في مواجهتي الرجال والمرتبط، ليحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراتين، قبل مواجهتي الإياب.