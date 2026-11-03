أخبار اليمن : باليستي يمني يصيب مطار أبها وقاعدة خميس مشيط

باليستي يمني يصيب مطار أبها وقاعدة خميس مشيطأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة نفّذت عمليتين عسكريتين استهدفت العملية الأولى مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وأشار إلى أن العملية الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.