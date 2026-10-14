أخبار اليمن : طيران العدوان السعودي يشن 42 غارة وصاروخًا

طيران العدوان السعودي يشن 42 غارة وصاروخًا
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخًا.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي وصواريخه، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون من خلال طائرات "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألفان و323 غارة جوية وصاروخًا.
وأكد متحدث القوات المسلحة، أن استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي، يهدّد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محمّلاً المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية.
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