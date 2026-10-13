أخبار اليمن : ناطق الحكومة: استهداف شركة النفط بالصباحة جريمة حرب

ناطق الحكومة: استهداف شركة النفط بالصباحة جريمة حربأدان ناطق الدكتور عمر البخيتي، العدوان الهمجي الذي شنه العدو السعودي واستهدف شركة النفط بمنطقة الصباحة في جريمة حرب موصوفة تُعبر عن طبيعة هذا العدو المجرم.

وأوضح الدكتور البخيتي في تصريح أن العدو السعودي المجرم أقدم على ارتكاب حماقة كبيرة باستهداف منشآت مدنية وبنية تحتية في العاصمة صنعاء، مؤكدًا أنه سيُقابل هذا العدوان برد قاسي ومؤلم.

وطمأن أبناء الشعب اليمنية بأن الحكومة والجهات المختصة كانت قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا العدوان.

وأكد ناطق الحكومة، أن المنشأة المستهدفة فارغة وأن الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر بما يغطي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، محذّرًا من الانجرار وراء الشائعات الكاذبة.

