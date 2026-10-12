أخبار اليمن : بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو جنوب مأرب

بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو جنوب مأرب
بث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب.
وأظهرت المشاهد لحظة تقدم تلك التحشيدات في صحراء مأرب بزحف كبير، بصحبة الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المتنوعة.
ووثقت بداية التصدي لهذا الزحف من قبل أبطال القوات المسلحة بالقصف المدفعي، وتعرض تحشيدات العدو للإصابة المباشرة والدقيقة.
كما أظهرت المشاهد استهداف الآليات والمدرعات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، وإحراق وإعطاب الكثير منها، وهروب عدد من الأطقم العسكرية.
وتضمنت إطلاق أبطال القوات المسلحة الصواريخ الموجهة على الآليات والمدرعات ما أدى إلى احتراقها وفرار المرتزقة وترك الجرحى في الصحراء، لينكسر الزحف الكبير لتحشيدات العدو بعد التنكيل بهم.
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