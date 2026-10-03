أخبار اليمن : بدء الاسبوع الخيري لمركز القلب بمستشفى اليمن السعيد

بدء الاسبوع الخيري لمركز القلب بمستشفى اليمن السعيدبدأ اليوم بصنعاء الاسبوع الخيري السادس لمستشفى اليمن السعيد - مركز القلب والقسطرة القلبية، والذي يشمل العديد من الخدمات الطبية والصحية المجانية والمخفضة.

وخلال افتتاح المخيم أشاد نائب مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور أحمد شملان، بما يقدمه مستشفى اليمن السعيد من مبادرات مجتمعية، ومنها هذا المخيم الذي وصل الى نسخته السادسة، متمنيا من جميع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية ان تسارع الى مثل هذه المبادرات، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن اليمني.

من جهته أوضح مدير عام مستشفى اليمن السعيد الاستاذ دكتور خالد معصار، أن الاسبوع الخيري يقدم باقة استثنائية من التسهيلات والخدمات الطبية النوعية الشاملة لمرضى القلب والأوعية الدموية خلال الفترة الممتدة من 3 حتى 15 أكتوبر 2026م، في إطار المسؤولية المجتمعية والجهود الإنسانية المستمرة من قبل المستشفى للتخفيف عن كاهل المواطن اليمني الذي يعاني وضع معيشي وصحي صعب، وانطلاقا من رؤية المستشفى الراسخة في تقديم "الرعاية الطبية كما تريد"، والتزاماً بالواجب الإنساني والديني للوقوف إلى جانب المرضى وذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الراهنة. .

وأشار معصار الى أن المخيم الخيري بإشراف نخبة من استشاريي وجراحي أمراض القلب والقسطرة القلبية، وأن مركز القلب في المستشفى سيسخر كافة طاقاته الفنية والكوادر الطبية المتخصصة لاستقبال المراجعين وتقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية والتطبيبية طوال أيام الحملة، خاصة بعد أن شهد اليوم الاول من الافتتاح اقبال كبير.

وأكد أن مستشفى اليمن السعيد سيواصل حضوره الطبي الريادي ويقدم خدماته الطبية وفق أعلى معايير الجودة والمهنبة، لما يمتلكه من امكانيات وتجهيزات طبية وفنية حديثة وكذلك كادر طبي وصحي ذو كفاءة عالية.

وتشمل قائمة التسهيلات والخدمات المقدمة في الأسبوع الخيري السادس بمركز القلب والقسطرة القلبية ما يلي:

خدمات مجانية بالكامل: المعاينة الطبية، تخطيط القلب، وتوفير أدوية القلب للمراجعين دون أي مقابل.



تخفيضات كبرى على التشخيص: خصم يبلغ 80% على فحوصات الأيكو (موجات الصوت للقلب)، وخصم بنسبة 20% على كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المخبرية.

أسعار مخفضة للعمليات: تقديم القسطرة التشخيصية بمبلغ 90,000 ريال فقط، والقسطرة العلاجية والطارئة بـ 850,000 ريال فقط (شاملة المكونات والمستلزمات والصباغ ودعامة واحدة).

المنح المجانية والقرعة الحصرية: إتاحة فرصة استعادة المبلغ كاملاً مجاناً عبر قرعة علنية دورية تُجرى بواقع فائز واحد بالمنحة لكل 10 حالات قسطرة تشخيصية، وفائز واحد لكل 10 حالات قسطرة علاجية تُجرى بالمركز.

ودعت إدارة مستشفى اليمن السعيد جميع المواطنين ومرضى القلب والأسر الراغبة بالاستفادة من هذه العروض والخدمات الخيرية إلى زيارة المستشفى او الحجز عبر الهاتف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الخيري الممتد لـ 13 يوماً يأتي تتويجاً لنجاح النسخ الخمس السابقة، وترسيخاً لدور مستشفى اليمن السعيد كصرح طبي يحمل رسالة إنسانية نبيلة تُعنى بصحة وحياة الإنسان.