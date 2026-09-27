أخبار اليمن : ناطق الحكومة: تصعيد العدو السعودي لجرائمه لن يمر دون رد

ناطق الحكومة: تصعيد العدو السعودي لجرائمه لن يمر دون ردأكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، أن العدو السعودي المجرم يصّعد من جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني حتى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يريق نظام آل سعود دماء يمنية جديدة واستهدافه المتعمد للجسور والمدارس والمرافق الصحية وكافة البنى التحتية.

وأوضح الدكتور البخيتي في تصريح أن طيران العدو السعودي المجرم قصف اليوم محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيًا بينهم خمسة أطفال في حصيلة أولية.

واعتبر استهداف المدنيين، جرائم حرب وحشية ومخطط لها مسبقًا، كان على النظام السعودي المجرم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة وإيقاف عدوانه ورفع حصاره واحترام الجوار بدلًا من التمادي في سفك دماء شعب عربي مسلم، إلا أنه يصر على إراقة دماء اليمنيين تنفيذًا لتوجيهات تل أبيب وواشنطن وخدمة لأجنداتهم ضد أبناء الأمة.

وأدان ناطق الحكومة، استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، مخاطباً المجتمع الدولي "سيدافع الشعب اليمني عن نفسه ضد من استهدف أطفاله ونسائه ومقدراته وبناه التحتية، وحريّ بكم أن تخجلوا من التواطؤ مع عدو مجرم يقتل أطفال ونساء اليمن على مدى 12 عامًا دون هوادة".

وجدّد التأكيد على أن هذه الجريمة لن تمر دون رد رادع.