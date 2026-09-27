عبد السلام: استمرار المجازر السعودية يكشف نواياها التخريبية
اكد رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، أن النظام السعودي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى المدنية في اليمن، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم كان قصف سوق تجاري في محافظة تعز.
وأوضح عبد السلام أن استمرار مجازر العدو السعودي يكشف عن النوايا الحقيقية التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضاً وإنساناً، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تحقق للرياض أي إنجاز ميداني أو سياسي، بل ستزيدها فشلاً.
وأضاف رئيس الوفد الوطني أن هذه الاعتداءات تُشكل دافعا إضافياً للشعب اليمني لمزيد من الصمود والثبات حتى تحقيق أهدافه العادلة، محذراً في الوقت ذاته دول العالم، لا سيما الدول العربية والإسلامية، من خطر مجاراة النظام السعودي في حربه العدوانية على الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عبد السلام: استمرار المجازر السعودية يكشف نواياها التخريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.