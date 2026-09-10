أخبار اليمن : صنعاء تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة

صنعاء تؤكد أن الملاحة البحرية آمنةأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، أن الملاحة البحرية آمنة.

وقال أبو راس في تصريحات صحفية، إن المناوشات التي جرت في مديريات الساحل الغربي إنتهت وأن الأوضاع مستقرة ولا علاقة لها بأمن البحر الأحمر.

وجدّد التأكيد على أن صنعاء ملتزمة بكافة الاستحقاقات الدولية، أما العدو السعودي فهو مستمر بقصف المنشآت المدنية وارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني، ومستمر بعدوانه الغاشم وفرض حصاره الجائر على الشعب اليمني.

