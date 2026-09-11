مصطفى محمد يطارد رقمًا تاريخيًا عن أول أهدافه مع كونيا سبور أمام طرابزون في الدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - تتجه الأنظار إلى المهاجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف كونيا سبور، قبل المواجهة المرتقبة أمام طرابزون سبور الذي يضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي، في مباراة تحمل تحديًا جديدًا لـ"الأناكوندا" الذي يستهدف تسجيل أول أهدافه بقميص ناديه الجديد.

مصطفى محمد يبحث عن أول أهدافه مع كونيا سبور

يحتل المهاجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نادي كونيا سبور التركي، المركز الخامس في قائمة الهدافين المصريين عبر تاريخ بطولة الدوري التركي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه مع طرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري التركي للموسم الحالي.

ويخوض مصطفى محمد مواجهة كونيا سبور أمام طرابزون سبور بطموحات كبيرة، في ظل سعيه لمواصلة التسجيل وتعزيز رصيده من الأهداف في الدوري التركي، بعدما نجح خلال السنوات الماضية في ترك بصمة واضحة خلال تجربته الاحترافية بالملاعب التركية.

أحمد حسن أفضل هداف مصري في تاريخ الدوري التركي

ويتصدر أحمد حسن "الصقر" قائمة الهدافين المصريين في تاريخ الدوري التركي، بعدما نجح في تسجيل 64 هدفًا خلال مشواره بالمسابقة، ليحتل صدارة ترتيب هدافي الفراعنة في تاريخ البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه في المركز الثاني بقائمة الهدافين المصريين في الدوري التركي برصيد 49 هدفًا، بعدما خاض تجارب مع أندية قاسم باشا وطرابزون سبور وباشاك شهير، ونجح خلالها في تسجيل العديد من الأهداف التي وضعته في المركز الثاني خلف أحمد حسن.

ويحتل أحمد حسن كوكا المركز الثالث في القائمة برصيد 24 هدفًا، بعدما قدم مسيرة مميزة في الملاعب التركية، ليواصل احتلال أحد المراكز المتقدمة بين اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري التركي.

أما المركز الرابع، فيأتي فيه عبد الظاهر السقا برصيد 17 هدفًا، ليحتفظ بموقعه ضمن قائمة أبرز الهدافين المصريين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في الدوري التركي.

ويتواجد مصطفى محمد في المركز الخامس برصيد 15 هدفًا سجلها في مسابقة الدوري التركي، بعدما سبق له ارتداء قميص نادي جالاتا سراي، قبل مواصلة مشواره الاحترافي في الكرة التركية مع أندية أخرى.

ويسعى مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حصيلته التهديفية ومواصلة التقدم في قائمة هدافي المصريين التاريخيين بالدوري التركي، خاصة أنه لا يفصله سوى هدفين عن معادلة رقم عبد الظاهر السقا صاحب المركز الرابع، وهو ما يمنح المهاجم المصري دافعًا إضافيًا خلال مواجهة كونيا سبور وطرابزون سبور.