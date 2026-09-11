حزب حماة الوطن يجهز 300 عروسة ضمن فرحة بناتنا بمحافظة الجيزة بمشاركة وزراء وقيادات الحزب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة احتفالية كبرى تحت عنوان «فرحة بناتنا»، لتجهيز 300 عروسة من الفتيات غير القادرات بمراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الحزب المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بحضور وزير الزراعة وقيادات الحزب

وشهدت الاحتفالية حضور علاء فاروق وزير الزراعة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة السابق، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والنائب الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، والنائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالجيزة، والنائب السابق طارق عبدالعظيم أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأحمد ترجم أمين عام مساعد الحزب بالجيزة، إلى جانب عدد من نواب الحزب وأعضاء هيئة المكتب والأمانات الفرعية والنوعية، ولفيف من أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور نافع عبدالهادي أن مبادرة «فرحة بناتنا» تأتي انطلاقا من حرص الحزب على القيام بدوره المجتمعي والوقوف إلى جانب الأسر غير القادرة، مشيرا إلى أن تجهيز 300 عروسة يمثل دعما حقيقيا للفتيات وأسرهن، ويعكس أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

مبادرات جديدة لدعم أهالي الجيزة

وقال طارق عبدالعظيم إن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا، موضحا أن أمانة التنظيم بالجيزة وضعت خطة بالتنسيق مع الأمانات الفرعية لحصر الحالات المستحقة وضمان وصول الدعم إليها.

من جانبه، أوضح أحمد ترجم أن مبادرة «فرحة بناتنا» ليست موسمية، وإنما تأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم المرأة والأسرة المصرية، معلنا عن تنفيذ حزمة جديدة من المبادرات خلال الفترة المقبلة، من بينها سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ضمن مبادرة «إحنا أهل»، وإجراء 1000 عملية جراحية بالمجان ضمن مبادرة «صحتك أمانة».

وأضاف أن الحزب يستهدف كذلك توفير فرص عمل لـ500 شاب من مركز أطفيح بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم معارض «أهلا مدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

واختتمت الاحتفالية بتسليم مستلزمات وأجهزة العرائس وسط أجواء من الفرحة بين الأسر المستفيدة، مع تأكيد قيادات الحزب استمرار تنفيذ المبادرات المجتمعية ودعم أهالي محافظة الجيزة في مختلف المجالات.