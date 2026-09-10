أخبار اليمن : بن حبتور يحذّر من أي تصعيد عسكري جديد

بن حبتور يحذّر من أي تصعيد عسكري جديدأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور، التزام صنعاء بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة.

وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريحات صحفية، أن ما يجري في الساحل الغربي شأن سيادي يمني، وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الاقليمية لا تشكل تهديدًا للملاحة الدولية، وستظل الملاحة الدولية آمنة، وهي مصلحة يمنية وإقليمية ودولية.

وقال "نرفض ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة، فممارسة اليمن سيادته على أراضيه حق أصيل لا يملك أي طرف خارجي الاعتراض عليه".

وأضاف" وإذا كان مجلس الأمن بصدد الانعقاد لمناقشة التطورات في اليمن، فإن مسؤوليته تقتضي أن يناقش أسباب التصعيد، وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار السعودي، وأن يعمل على إنهائها، لا أن يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته، أو إلى غطاء يوفر الذرائع والمبررات لاستمرار العدوان والحصار".

وحذّر عضو السياسي الأعلى، من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن.. مؤكدا أن الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله، وإنهاء العدوان والحصار، والمضي نحو سلام عادل ومستدام.