أخبار اليمن : عدوان سعودي جديد على 4 محافظات

عدوان سعودي جديد على 4 محافظاتعاود العدو السعودي استهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي جدّد استهدفه بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز لمحافظات الجوف والبيضاء ومأرب.

وأشار المصدر إلى أن العدو استهدف بغارة محيط مدرسة عثمان بالروض الربيعي في مديرية التعزية، وغارة منزل في عزلة أخدوع أسفل مديرية مقبنة بتعز، ما أدى إلى إصابة أم وثلاث من بناتها.

وكان العدو السعودي قد شن في وقت سابق، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز.