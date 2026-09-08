73658 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73658 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73658 شهيدا و174622 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء 5 منهم جدد، و2 متأثرين بجروحهما، و30 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1352 والإصابات إلى 4511، فيما جرى انتشال 826 جثمانا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.