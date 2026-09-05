أخبار اليمن : دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهم

دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهمدعا القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم والابتعاد عن القتال صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي، مشدداً على أن المبادئ القرآنية تقدس حماية المواطن.

وأكد القائم بأعمال محافظ تعز، في بيان وجهه إلى أبناء الكدحة بالمعافر، وموزع، والوازعية، والمخا، أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء المواطنين في مناطقهم بعيداً عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه، وأي تجاوز له يخدم أعداء الوطن ويفتح باباً للفوضى.

وذكّر أن من يدفع المواطنين إلى صفوف المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات هم عصابات قتل مستأجرة، تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، وهم طارئون على الأرض والإنسان، ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت للقيم اليمنية بصلة.

وأشار المساوى إلى أن ما تم ضبطه من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان خير دليل على ممارساتهم القهرية بحق الأهالي المستضعفين، وكان أحد أبرز دوافع الحراك الشعبي ضدهم، مشدداً على أن هؤلاء هم المستهدفون، وليس أبناؤنا المغرر بهم.

وقال: "أما أنتم، يا من انجرفتم تحت ضغوط أو إغراءات، فأنتم ضحايا لهذه العصابات، ولسنا في خصومة معكم؛ فالدم اليمني أغلى من أن يُقدَّم ثمناً لمشروع خارجي. باب العودة مفتوح أمامكم، ومن يبتعد عن قتال إخوانه ويعود إلى أهله فله الأمان الكامل، فحراكنا بمبادئه القرآنية يقدّس حماية المواطن".

وأضاف القائم بأعمال المحافظ: "وندعو الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعقال إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال، وحث حاملي السلاح على العودة إلى منازلهم بأمان الله والجميع، صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي".

كما أكد أن أبناء هذه المناطق جزء من النسيج الوطني، ومصلحتهم في الأمن والاستقرار والتنمية، لا في المتاجرة بهم ضمن أجندات خارجية. معلناً الاستعداد للتنسيق مع كل المخلصين لتأمين القرى والمزارعين، بما يحفظ السكينة العامة ويصون الدماء والممتلكات.

وتابع المساوى قائلاً "الوطن أولى بمواقفكم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين".

