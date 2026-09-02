أخبار اليمن : 73470 شهيداً حصيلة العدوان على غزة

73470 شهيداً حصيلة العدوان على غزةارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و470 شهيدا و174 ألفا و540 جريحا.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و31 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1334 شهيدا، فضلا عن 4429 جريحا، بالإضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وأشار إلى أن العديد من جثامين الشهداء لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.