لتعزيز العيش المشترك.. توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الإنجيلية ودار الإفتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، توقيع بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، الذي انعقد تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعاون بين دار الإفتاء والهيئة الإنجيلية

وجاء توقيع البروتوكول بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وبحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب نخبة من العلماء والمفتين والباحثين المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم. وشارك من جانب الهيئة القبطية الإنجيلية كل من ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

أندريه زكي: قيمة البروتوكول في تحويل الحوار إلى عمل

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن توقيع البروتوكول يمثل امتدادًا لمسيرة التعاون والحوارات التي جمعت بين دار الإفتاء المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن أهمية البروتوكول لا تقتصر على تعزيز الحوار، وإنما تتمثل في تحويل الأفكار والحوارات إلى عمل ومبادرات ونتائج ملموسة، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل التعاون نموذجًا متقدمًا للشراكة الوطنية التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أهدافها.

تعزيز المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية

ويستهدف البروتوكول تعزيز مبادئ المواطنة وقيم العيش المشترك، ونشر ثقافة الحوار وترسيخ قبول الآخر، إلى جانب مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية. كما يدعم البروتوكول الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل وقبول التنوع الثقافي والديني، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جانب من المقابلة جانب من المقابلة

جانب من توقيع البروتوكول جانب من توقيع البروتوكول