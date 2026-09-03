ضبط متهمين بتعاطي المواد المخدرة داخل إحدى عربات القطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 10:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بتعاطى المواد المخدرة داخل إحدى عربات القطار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، عاطلين سبق إتهام أحدهما فى قضية تسول، ومقيمان بمحافظة أسيوط، ولم يعثر معهما على أية مواد مخدرة، وبمواجهتهما أقرا بإستقلالهما أحد القطارات من محطة أسيوط بتاريخ 22 أغسطس المنقضى، وقيامهما بإشعال سيجارة "تبغ ملفوفة يدوياً"، وأنكرا حيازتهما أوتعاطيهما للمواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.