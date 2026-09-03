انطلاق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل لهذه المدارس ابتداء من 6 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - ينطلق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، بداية من يوم 6 سبتمبر الجارى لطلاب المدارس الدولية الحكومية والخاصة ومدارس النيل على أن يتم استقبال الطلاب بشكل تدريجى خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

تحية العلم بالمدارس الدولية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المدارس الدولية بأهمية تحقيق الانضباط وتحية العلم وترديد النشيد الوطني وتجديد علم مصر إضافة إلى الإلتزام والاهتمام بتدريس مواد الهوية الوطنية اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى الإلتزام والمصروفات الدراسية وعدم زيادتها وأيضا أسعار الكتب المدرسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مواعيد دخول وخروج الطلاب باليوم الدراسى يتم وفق المتعارف عليه سنويا حيث لم يتم إجراء أى تغيير، مؤكدة على أن هناك مدارس تنطلق فيها الدراسة السبت وأخرى الأحد مع الحفاظ على دخول الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لمن التكدس.