وزير الشباب والرياضة يصدر قرارا بحل مجالس إدارات 6 مراكز شباب وتنمية شبابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 10:29 مساءً - أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اليوم العديد من القرارات المتعلقة بحل مجالس إدارات عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظات المنوفية والجيزة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط وذلك بعد النظر في نتائج أعمال المتابعة والتفتيش الميداني التي قامت بها اللجان المختصة وما أسفرت عنه من رصد عدد من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية وانتظام تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

وشمل القرار مجالس إدارات كل من: مركز شباب مسجد الخضر التابع لإدارة الباجور بمحافظة المنوفية، مركز شباب نزلة البطران بمحافظة الجيزة مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد مركز شباب العامرية بمحافظة الإسكندرية مركز شباب كفر البطيخ بمحافظة دمياط ومركز شباب القصبجي بمحافظة الجيزة.

وجاء قرار الحل في ضوء عدد من المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من أبرزها:

١- عدم عقد الاجتماعات الدورية لمجالس الإدارات بما أثر على انتظام العمل وتعطيل تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

٢- عدم انتظام الحركة المالية والقانونية، وما يتعلق بالشؤون المالية والسجلات والدفاتر والدورة المحاسبية والمخزنية.

٣- عدم الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية.

٤- وجود عدد من الملاحظات الإدارية والتنظيمية التي كشفت عنها أعمال المتابعة والتفتيش الميداني التي أجرتها اللجان المختصة.

٥- عدم انتظام تنفيذ الأنشطة والبرامج وتعطل بعض أوجه العمل الإداري والخدمي داخل المراكز.

٦- رصد وقائع وملاحظات خلال متابعة احتفالية المولد النبوي الشريف داخل احد المراكز التي صدر قرار بحلها إلى جانب عدد من الملاحظات المتعلقة بسير العمل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن قرارات حل مجالس الإدارات جاءت في إطار الحرص على انتظام العمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية وضمان تقديم الخدمات والأنشطة للأعضاء ولمرتاديه بالصورة التي تليق بهم والحفاظ على المال العام وحسن إدارة الموارد والإمكانات المتاحة.

مشددا جوهر نبيل على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب وأن المتابعة والتفتيش الميداني مستمران لرصد أي مخالفات أو أوجه قصور واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه ان الوزارة مستمرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع مراكز شباب الجمهورية بجميع المحافظات وبما يضمن تحقيق الدور المجتمعي والشبابي لتلك المراكز وتنفيذه علي أكمل وجه.