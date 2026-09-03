ضبط شخص بالفيوم يدير صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المقتنيات الأثرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المقتنيات الأثرية والأحجار الكريمة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم ببيع المقتنيات الأثرية والأحجار الكريمة بأسعار زهيدة، وأضاف بتصويره المقتنيات من بعض المحال المخصصة لبيع التحف، أو التحصل عليها من مواقع التواصل الإجتماعى، ثم يقوم بعرضها وترويجها كونها مقتنيات أثرية بحوزته وعقب تحويلهم مبالغ مالية له تحت مزاعم معاينة المقتنيات يقوم بغلق هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.