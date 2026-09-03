انتهاء الشوط الأول بين الأهلى وسموحة بالتعادل السلبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 10:29 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع سموحة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

جاءت بداية المباراة هادئة وسط سيطرة واستحواذ من الأهلي ولكن بدون الوصول إلى مرمى سموحة الذي فرض تكتل دفاعي، ومحاولات حمراء لفتح ثغرة من الأطراف ولكن بدون جدوى.

لم يتغير الأداء في الربع ساعة الثانية عما كان عليه الحال في أول ربع ساعة، وانحصر اللعب في وسط الملعب وسط محاولات من الأهلي فتح ثغرة والوصول إلى مرمى سموحة، ولكن بدون جدوى، في ظل التحفظ الدفاعي الذي فرضه الفريق السكندري.

سدد مروان عطية تصويبة أرضية في الدقيقة 39 زلكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أحمد ميهوب، وفي الدقيقة 42 هدد سفيان بنجديدة مرمى سموحة بتسديدة ولكن أبعدها الدفاع، وفي الدقيقة 44 أهدر طاهر محمد فرصة محققة بعدما تصدى القائم لرأسيته وارتدت إلى داخل المرمى، وسدد بن شرقي تصويبة في الدقيقة 45 ولكن مرت أعلى العارضة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، علي محمود، زيزو

الهجوم: بن شرقي، بنجديدة، طاهر محمد طاهر

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ ومحمد دسوقي ومحمد رجب وعبد الرحمن عامر.

وفي خط الوسط: سمير فكري، وعمرو السيسي، وأتدجيكو سامادو، وخالد الغندور، ومحمد فاروق.

في الهجوم: فادي فريد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، أحمد عبد الرسول، مروان حمدي، أحمد النادري، محمد عادل، عبد الغني محمد، علي جمال، إيمانويل إيتيكي، ومحمد كونيه.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

لعب الأهلي مع سموحة قبل مباراة الليلة، 31 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سموحة للدوري الممتاز موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 11 أبريل الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 48 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي وسموحة

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4-0 موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات.

هدافو لقاءات الأهلي وسموحة

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.