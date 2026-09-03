باكستان تعلن مقتل 15 مسلحاً
أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 15 مسلحًا حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية إلى إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن رصدت تحركات مجموعة من المسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود قبالة منطقة شمال وزيرستان القبلية في إقليم خيبر بختونخوا وتمكنت من الاشتباك معهم ما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا.
وأضافت أن القوات أطلقت عملية تمشيط أعقبت الاشتباك وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين القتلى ما يكشف عن مخططات للمسلحين والجهات التي تساعدهم بهدف زعزعة السلام والاستقرار في باكستان.
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