أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال الأديمي ويشيد بإسهاماته

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال الأديمي ويشيد بإسهاماتهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج عبدالرحمن علي الأديمي، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد عمر حافل بالعمل والعطاء، سخّره لخدمة الوطن والمجتمع في مختلف المجالات.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى نجلي الفقيد عبدالله وعبدالحكيم عبدالرحمن الأديمي وإخوانهما، بمناقب الراحل وإسهاماته الوطنية والاقتصادية، ومسيرته الحافلة بالعطاء والعمل، والتي ترك خلالها بصمات بارزة في مسيرة التنمية والبناء في اليمن، وكان له إسهام فاعل في وضع اللبنات الأساسية وإنجاز عدد من المشاريع والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي، ومبنى رئاسة الجمهورية، وجامعة صنعاء، والمركز الليبي، إلى جانب إسهاماته في إنشاء عدد من المؤسسات والمنشآت المصرفية والتجارية، ومنها بنك اليمن الدولي، وبنك الكويت، والبنك العربي، ومبنى الخطوط الجوية اليمنية، وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى إسهاماته الفاعلة في أعمال الخير والبر ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومواقفه الوطنية المشرفة في دعم جهود الدولة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأبناء الفقيد وأسرته وآل الأديمي كافة بالدائرة 61 مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".