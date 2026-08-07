أخبار اليمن : بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العامتتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مجريات الأوضاع على الساحة الوطنية، وتُشيد بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، واستهدفت معسكرات تابعة للقوى المرتبطة بالعدوان في محافظتي مأرب وحضرموت، معتبرةً أن هذه العملية تأتي في إطار حق اليمن المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه ووحدة أراضيه.

وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر جميع القوى الوطنية إلى تعزيز وحدة الجبهة الداخلية مؤكدة أن استمرار العدوان والحصار وما ترتب عليهما من معاناة إنسانية واقتصادية للشعب اليمني يفرض على اليمنيين التمسك بحقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حتى يتوقف العدوان بشكل كامل، ويُرفع الحصار، وتُصان سيادة الجمهورية اليمنية واستقلال قرارها الوطني.

صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء الجمعة 24 صفر 1447 هجرية الموافق 7 أغسطس 2026م