احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:21 صباحاً - أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

الجامعة العربية تقدم خالص التعازي لمصر

وتقدمت الجامعة العربية، في بيان صادر عنها اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر ضحايا الحادث.

كما أعربت الجامعة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



