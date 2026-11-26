احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة نقل عدد من المصابين من موقع الاستهداف وسط دمار لحق بالمبنى السكني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك أن الغارة استهدفت قيادياً بارزاً في حركة حماس.

وتأتي هذه الغارة استكمالاً لتصعيد عسكري واسع شهدته مناطق متفرقة من القطاع على مدار الأربعاء، وأسفر عن ارتقاء نحو 10 شهداء وإصابة عشرات آخرين.

ففي ساعات الصباح الباكر من الأربعاء، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم العقيد محمد أبو العوف، مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة، وزوجته وطفلتاه.

وفي مساء الأربعاء، واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية، حيث قصفت طائرة مسيّرة تجمعاً للمواطنين في محيط حي التفاح وشارع النفق شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، بالتوازي مع ذلك، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه ساحل مدينة خان يونس وخيام النازحين في منطقة المواصي جنوبي القطاع.