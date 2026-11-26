احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث حريق منطقة الوراق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتفقد الحالة الصحية للمصابين في مستشفيات الإحالة، وتأكد من رفع درجة الاستعداد .

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، الحصيلة النهائية لحادث الحريق والتي بلغت 21 مصابا، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة.