كشف الفنان آسر ياسين عن خروجه من السباق الرمضاني المقبل معلناً الأسباب التي دفعته لرفض عدد من الأعمال الفنية، ومنها انشغاله في تصوير مسلسله الجديد "عسل أحمر" مع النجمة هند صبري، مشيراً الى أن العمل تأجّل مرة واحدة، ويتم تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وأوضح آسر ياسين، في تصريحات صحفية أن المسلسل مأخوذ عن رواية "دماء على نهد" للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته مع الفنانة هند صبري، معبّراً عن سعادته بالتعاون معها مجدّداً، خاصة بعد أن جمعتهما تجربة سابقة في فيلم "الجزيرة".

وعبّر آسر ياسين عن إعجابه بموهبة هند صبري، مؤكداً أنه كان منبهراً بأدائها منذ بداياته الفنية، ولا يزال يشعر بالإعجاب بقدراتها الفنية حتى الآن.

وأشار الى أن أولى تجاربه الفنية معها كانت من خلال فيلم "الجزيرة"، الذي جسّد فيه شخصية شقيقها، بينما يقدّمان حالياً بطولة مشتركة من خلال مسلسل "عسل أحمر"، في تجربة مختلفة عن تعاونهما السابق.

واختتم آسر ياسين حديثه بالتعبير عن سعادته بالعمل مع هند صبري مرة أخرى، مؤكداً أنهما يقدّمان عملاً قوياً، وأنه متحمس لعرضه على الجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل "عسل أحمر" معالجة درامية للرواية التي تحمل اسم "دماء على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، وتم تغيير الاسم بناء على ملاحظات من لجنة الرقابة على المصنّفات الفنية، والتي اعترضت على الاسم باعتباره خارجاً على التقاليد المتعارف عليها، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الصحافية "مي الجبالي"، التي تحصل على فرصة لإجراء حوارات مع سفّاح محكوم بالإعدام، في محاولة لإعداد كتاب يكشف تفاصيل حياته وجرائمه.

وعن عدم مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2027، كشف آسر ياسين أن انشغاله بأعماله الفنية خلال الفترة المقبلة يحول دون منافسته في السباق الرمضاني، موضحاً أن الوقت الضيق لا يساعده على المشاركة في الموسم.

وأشار الى أنه ينتظر عرض فيلم "وتر واحد"، الذي يجمعه بمطرب الراب ويجز، الى جانب انشغاله بتصوير مسلسل "عسل أحمر" مع الفنانة هند صبري، وهو ما دفعه للابتعاد عن المنافسة الرمضانية والتركيز على مشروعاته الفنية المقرر عرضها خارج الموسم الرمضاني.