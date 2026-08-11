رضا عبد العال يوجه رسالة إلى عموتة بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - وجه رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن طريقة التعامل مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم الجديد وأكد رضا عبد العال، خلال تصريحاته ببرنامج «البريمو» عبر قناة «تن»، أن وجود منافس قوي في مركز إمام عاشور سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة للأهلي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على لاعب واحد في مركزه قد يمنحه أفضلية داخل الفريق.

رضا عبد العال يطالب الأهلي ببديل لإمام عاشور

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة تجهيز بديل قادر على تقديم المستوى المطلوب في مركز إمام عاشور، موضحًا أن وجود منافسة حقيقية بين اللاعبين قد يدفع الجميع إلى بذل أقصى جهد للحصول على مكان أساسي في التشكيل.

وأضاف أن اللاعب الذي يحصل على فرصة المشاركة ويثبت جدارته يمكنه فرض نفسه على التشكيل الأساسي، حتى في ظل وجود أسماء أخرى صاحبة خبرات كبيرة.

إشادة بعودة أفشة

وأشاد رضا عبد العال بقرار الأهلي إعادة محمد مجدي أفشة إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته إلى الاتحاد السكندري، معتبرًا أن عودة اللاعب تمثل إضافة مهمة لقائمة الفريق.

وأشار إلى أن أفشة يمتلك القدرة على تقديم مستويات قوية حال حصوله على فرصة منتظمة للمشاركة، مؤكدًا أن المنافسة داخل الفريق يمكن أن تؤثر على شكل التشكيل الأساسي.

رسالة إلى الحسين عموتة

ووجه رضا عبد العال رسالة إلى المدير الفني للأهلي، مطالبًا إياه بعدم الاعتماد بصورة كاملة على أي لاعب مهما كان اسمه أو مكانته داخل الفريق.

وأكد أن الاعتماد على البدائل ومنح اللاعبين فرصًا حقيقية للمشاركة من شأنه أن يخلق منافسة قوية داخل الفريق، ويساعد الجهاز الفني على الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن خلال الموسم الجديد.

وتأتي تصريحات رضا عبد العال في ظل استعداد الأهلي للموسم المقبل، ورغبة الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة من جميع العناصر الموجودة بالقائمة.