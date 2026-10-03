محمد بن راشد: تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير وكرّسوا حياتهم لإسعاد الناس

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 مساءً - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسالة جديدة إلى فريق عمله، موجهاً التحية إليهم على تكريس حياتهم لإسعاد الناس، ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان، ورفعة الأوطان، ودفع المسيرة نحو الأمام.

وجاء في الرسالة:

“رسالة إلى فريق عملي..

القائم على تنفيذ خططنا، الساعي لإسعاد شعبنا، المثابر لرفعة بلادنا ..

تحية لكم، وتقديري لجهودكم، وامتناني لمسيرة عملي معكم ..

تحية لمن رافقوني في رحلة التطوير .. لمن كرّسوا حياتهم لإسعاد الناس، وواصلوا الليل بالنهار من أجل راحة الإنسان، ورفعة الأوطان، ودفع المسيرة نحو الأمام.

إليكم أوجه هذه الرسالة “.

أخوكم

محمد بن راشد آل مكتوم