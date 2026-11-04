وكيل دينية بالنواب: تحركات فخامة الرئيس السيسي تعزز جهود احتواء التوترات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:57 مساءً -

أشاد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بالتحركات المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال المحمدي، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة.

وأضاف أن تأكيد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية خفض التوتر الإقليمي، ودعم الحلول السلمية للأزمة الإيرانية، وتجنب التصعيد، يعكس رؤية مصرية مسؤولة تدرك خطورة استمرار الصراعات وانعكاساتها على أمن واستقرار الشعوب العربية، مشددًا على أن مصر تتحرك دائمًا من أجل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أن الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار البحرين والدول الخليجية الشقيقة، يؤكد ثبات السياسة المصرية في مساندة الأشقاء، انطلاقًا من أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.

وشدد وكيل اللجنة على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بالتوازي مع مواصلة الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد، وصولًا إلى سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ استقرار المنطقة.