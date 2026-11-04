الزمالك يحسم قراره رسميًا.. حسين الزناتي مديرًا رياضيًا للفريق والإعلان خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 04:01 مساءً - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه بشأن منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم، بعدما استقر على اختيار حسام الزناتي لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، مع الاتجاه للإعلان الرسمي عن القرار خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء الاستقرار على الزناتي بعد التوافق على جميع التفاصيل المتعلقة بتوليه المنصب، إلى جانب حصول القرار على موافقة جماعية من أعضاء مجلس إدارة النادي، في إطار خطة الإدارة لإعادة تنظيم العمل داخل قطاع كرة القدم.



موافقة جماعية داخل مجلس الزمالك



وشهدت مناقشات مجلس الإدارة اتفاقًا بين جميع الأعضاء على إسناد منصب المدير الرياضي إلى حسام الزناتي، بعد الانتهاء من تحديد اختصاصاته ومهام عمله خلال الفترة المقبلة، ليصبح الملف في مراحله الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.



حسين لبيب يحسم موعد الإعلان الرسمي



وفي السياق ذاته، كلف مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب، رئيس النادي، بتحديد الموعد المناسب للكشف عن تعيين الزناتي في منصبه الجديد، على أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، مستفيدًا من فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان اختيار المدير الرياضي الجديد قد شهد نقاشات داخل أروقة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، قبل أن يستقر المجلس على حسام الزناتي، ليقترب بذلك النادي من إنهاء هذا الملف وبدء مرحلة جديدة من التنظيم الإداري والفني لفريق الكرة.