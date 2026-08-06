تحذير تقني: بعض تطبيقات الهواتف قد تشارك موقعك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - حذرت مؤسسة Electronic Frontier Foundation (EFF) من أن بعض تطبيقات الهواتف الذكية قد تشارك بيانات الموقع الجغرافي الدقيقة للمستخدمين مع شركات إعلانات وتحليل بيانات وجهات أخرى، نتيجة إعدادات افتراضية داخل التطبيقات قد لا ينتبه إليها حتى مطوروها وأوضحت المؤسسة أن المشكلة لا تقتصر على التطبيقات التي تحتاج إلى معرفة موقع المستخدم لتقديم خدماتها، بل تمتد إلى مكونات برمجية خارجية مدمجة داخل هذه التطبيقات، يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع بمجرد منح التطبيق الإذن اللازم.

كيف تصل بيانات موقعك إلى جهات أخرى؟

تعتمد العديد من التطبيقات على ما يعرف بحزم تطوير البرمجيات (SDKs)، وهي أدوات توفرها شركات خارجية لإضافة وظائف مثل الإعلانات أو التحليلات أو قياس الأداء.

وبمجرد حصول التطبيق على إذن استخدام الموقع، قد تتمكن هذه الحزم البرمجية من الوصول إلى بيانات الموقع أيضًا، ما لم يقم مطور التطبيق بتعطيل هذه الميزة يدويًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن عددًا من المطورين قد لا يكونون على دراية بأن هذه الحزم تجمع بيانات المستخدمين تلقائيًا، وهو ما يجعل مشاركة المعلومات تتم دون قصد.

بيانات الموقع.. سلعة رقمية مربحة

أوضحت المؤسسة أن بعض شركات الإعلانات تعتمد على بيانات الموقع لتحقيق أرباح، حيث تستخدمها في تحليل سلوك المستخدمين أو بيعها لجهات مختلفة، من بينها شركات خاصة ومؤسسات حكومية.

كما أن الاحتفاظ بسجلات تحركات المستخدمين قد يمثل تهديدًا للخصوصية، خاصة إذا تعرضت قواعد البيانات للاختراق أو التسريب، وهو ما حدث في حالات سابقة مع بعض وسطاء البيانات.

ملايين المستخدمين معرضون للتأثر

كشفت EFF أنها رصدت عددًا من تطبيقات نظام أندرويد كانت تشارك بيانات الموقع بطريقة غير واضحة، ووصل إجمالي مرات تنزيل اثنين منها فقط إلى نحو 60 مليون مرة.

واعتمدت المؤسسة في تحقيقاتها على تحليل حركة البيانات بين التطبيقات والخوادم، لتحديد الجهات التي تتلقى معلومات الموقع الخاصة بالمستخدمين.

وأكد خبراء المؤسسة أن حزم SDK التي خضعت للتحليل تمثل جزءًا محدودًا من سوق الإعلانات الرقمية، إلا أنها قد تكون موجودة داخل عشرات الآلاف من التطبيقات، وهو ما يعني إمكانية وصولها إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم.

لماذا تمثل هذه المشكلة خطورة؟

لفت التقرير إلى أنه لا توجد صلاحية مستقلة تمنح لحزم الإعلانات داخل التطبيق، فبمجرد موافقة المستخدم على مشاركة موقعه مع التطبيق، يمكن لتلك الحزم الاستفادة من الإذن نفسه.

وترى المؤسسة أن بيانات الموقع من أكثر المعلومات الشخصية حساسية، لأنها تكشف تحركات المستخدم وأماكن وجوده، لذلك ينبغي ألا يتم جمعها أو مشاركتها بشكل افتراضي مع أي طرف ثالث.

كيف تحمي خصوصيتك؟

ينصح خبراء الأمن الرقمي بعدة خطوات للحد من مشاركة بيانات الموقع، أبرزها:

منح إذن الموقع فقط للتطبيقات التي تحتاجه فعليًا.

استخدام خيار "أثناء استخدام التطبيق" بدلًا من السماح الدائم.

مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري.

حذف التطبيقات غير المستخدمة أو غير الموثوقة.

تحديث التطبيقات ونظام التشغيل باستمرار لسد الثغرات الأمنية.

قراءة سياسة الخصوصية قبل تثبيت التطبيقات، خاصة تلك التي تطلب صلاحيات واسعة.

وأكدت مؤسسة EFF في ختام تقريرها ضرورة أن تتوقف شركات تطوير حزم الإعلانات عن تفعيل مشاركة البيانات الحساسة بشكل افتراضي، وأن تمنح المستخدمين حرية الاختيار الواضح بشأن كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية.