مولود برج العذراء مليء بالطاقة والحماس، ويحب استكشاف وتعلم أشياء جديدة. إنه فضولي وتحليلي ومنظم، ويحب طرح الأسئلة ويمكن أن يقد الحلول للمشكلات، كما أنه لطيف للغاية ويهتم بشريكة حياته، ولديه رغبة قوية في جعل العالم من حولها أفضل. وخلال هذا المقال سنتعرف على برج العذراء والخيانة.

بحكم طبيعته التحليلية والمخلصة، لا يُعد برج العذراء من الأبراج المندفعة نحو الخيانة، بل على العكس، فهو غالباً ما يفكر مراراً قبل أن يتخذ أي خطوة قد تضر بعلاقته. لكن هذا لا يعني أنه محصّن تماماً؛ فحين تتراكم لديه مشاعر الإهمال أو خيبة الأمل لفترة طويلة دون معالجتها، قد يجد نفسه منجذباً نحو علاقة بديلة يشعر فيها بتقدير أكبر.

عندما يتعرض مواليد برج العذراء للخيانة فإنهم يتألمون بشدة، ويكون سبب حزنهم أنهم وثقوا في الطرف الآخر من صميم قلوبهم، ويصابون بخيبة أمل وحزن شديد.

يشعر مواليد برج العذراء وكأن سكيناً في صدورهم في كل مرة يفكرون فيها في خيانة الطرف الآخر، ويحاولون المضي قدماً ونسيان الأمر، إلا أن الأمر يكون صعباً بالنسبة إليهم، وقد تكون ذكرى الخيانة حية جداً في أذهانهم لوقتٍ طويل. [1]

تتعدد الأسباب التي قد تدفع مولود برج العذراء للتفكير في الخيانة أو الإقدام عليها، ويمكن تصنيفها في مجموعات رئيسية:

أسباب عاطفية

يلجأ مولود برج العذراء للخيانة أحياناً حين يشعر بالإهمال أو عدم التقدير من شريكه، أو حين يرى أن مشاعره لم تعد مقابَلة بالاهتمام الذي يستحقه. كما أن الشعور بعدم الاحترام الكافي داخل العلاقة قد يدفعه للبحث عن هذا الاحترام في مكان آخر.

أسباب متعلقة بالعلاقة نفسها

قد يشعر برج العذراء بالاختناق حين تصبح العلاقة روتينية جداً أو حين يفتقد المساحة الشخصية التي يحتاجها، وهو ما يدفعه أحياناً للبحث عن إثارة أو تجديد خارج إطار علاقته الحالية. كذلك، فإن الاختلافات الجوهرية في القيم والاهتمامات التي يتعذر التوفيق بينها قد تجعله يبحث عمن يشاركه رؤيته بشكل أوضح.

أسباب متعلقة بالتواصل والثقة

حين يشعر مولود برج العذراء بأنه غير قادر على التواصل بصدق مع شريكه، فقد يلجأ إلى مصادر خارجية للحصول على الدعم العاطفي الذي يفتقده. كما أن اكتشافه لأكاذيب أو أسرار من الطرف الآخر قد يهزّ ثقته بشكل كبير، ويدفعه لإعادة النظر في التزامه.

أسباب لها علاقة بالظروف

الضغوط المالية، أو الشعور بالإرهاق من حجم المسؤوليات في علاقة ملتزمة، أو حتى الرغبة في الهروب من رتابة حياة طويلة الأمد، كلها عوامل قد تسهم في دفع برج العذراء نحو هذا القرار، خاصة إن تزامنت مع أزمة شخصية يمر بها في تلك المرحلة.[2]

من الصعب اكتشاف خيانة مولود برج العذراء بسهولة، إذ إنه شخص منظم وحذر بطبعه، لكن هناك بعض التغيرات التي قد تلفت الانتباه: تراجع ملحوظ في مستوى تواصله المعتاد، ميل غير مبرر لإخفاء هاتفه أو تفاصيل يومه، أو على العكس، محاولة مبالغ فيها لإثبات حسن النية والانشغال الزائد بتفاصيل تبدو غير ضرورية. ومع ذلك، تبقى هذه علامات عامة قد تعود لأسباب أخرى، ولا يجب البناء عليها دون حوار مباشر وصريح.

يعد مولود برج العذراء من الأشخاص الذين يتألمون بشدة إن تعرضوا للخيانة، وخلال ما يلي سنوضح كيف يتصرف مولود هذا البرج عندما يتعرض للخيانة:

عندما يتعرض مولود برج العذراء للخيانة فإنه سوف يتراجع خطوة إلى الوراء ويحلل الموقف قبل أن يتفاعل ويغضب ويتصرف بعواطفه بل يتصرف بحكمة وعقلانية تجاه العلاقة.

سيحاول مولود برج العذراء فهم السبب الجذري للخيانة.

سيكون مولود برج العذراء في الحب على استعداد للاستماع بصبر إذا كان الطرف الآخر المسؤول عن الخيانة يريد شرح أسبابه.

سيطلب مولود برج العذراء توضيحاً بشأن أي مجالات قد تكون مربكة أو غير واضحة تسببت في خيانة الطرف الآخر له.

سوف يعبر مولود برج العذراء عن جرحه وخيبة أمله بطريقة هادئة ومنضبطة.

قد يبتعد مولود برج العذراء عن الطرف الآخر الذي خانه بعض الوقت من أجل معالجة عواطفه دون حكم أو مقاطعة.

لن يقفز مولود برج العذراء فوراً إلى الاستنتاجات، ولكنه بدلاً من ذلك يبحث عن الحقائق والأدلة للحصول على صورة أكمل لما حدث.

قد يحتاج مولود برج العذراء إلى بعض الوقت وحده للتفكير في كل شيء قبل أن يتمكن من مناقشته مع أي شخص آخر، حتى مع أحبائه.

سيكون مولود برج العذراء صادقاً مع نفسه ويقيم كيف ساهم في الخيانة بأي شكل من الأشكال، إن أمكن.

قد يغفر مولود برج العذراء الخيانة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يثق تماماً مرة أخرى بالطرف الآخر الذي خانه.

سيكون مولود برج العذراء منفتحاً للحديث حول ما حدث وكيف يمكن للطرفين المضي قدماً منه بشكل إيجابي في المستقبل.

سيبقى مولود برج العذراء ملتزماً بالتعلم من هذه التجربة حتى يتمكن من تقوية علاقاته مع الآخرين في المستقبل.

إذا لزم الأمر سيطلب مولود برج العذراء المساعدة من صديق موثوق به أو أحد أفراد أسرته خلال هذا الوقت الصعب حتى يتمكن من معالجة مشاعره بشكل صحي دون الشعور بالإرهاق أو العزلة بسببها.

بعد مرور الوقت الكافي، سيتأكد من أنه يفكر في ما حدث بموضوعية حتى يتمكن من التعلم منه وعدم تكرار أي أخطاء في علاقاته المستقبلية أو تفاعلاته مع الآخرين في المستقبل.

سيسعى مولود برج العذراء إلى إبقاء الأمور رسمية بينه وبين من الطرف الآخر الذي خانه، حتى لو كانت علاقتهما متوترة أو انتهت. [3]

تعرفنا خلال هذا المقال على برج العذراء والخيانة، بشكل عام ولود برج العذراء ليس من الأبراج التي تتجه للخيانة بدافع اللحظة أو المتعة العابرة، بل غالباً ما تكون خطوته -إن حدثت- نتيجة تراكم مشاعر لم تجد طريقها للتعبير الصريح داخل العلاقة. وبالمثل، فإن تعامله مع الخيانة حين يكون ضحيتها يتسم بالعقلانية والتروي أكثر من الانفعال، وإن كان الجرح يبقى عميقاً ويحتاج وقتاً طويلاً للشفاء الكامل.