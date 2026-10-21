كريم طبيعي لترطيب وتنعيم الايدين

الايد اكتر حاجة بتتعرض للجفاف بسبب المهام اليومية وشغل البيت والتعرض لعوامل كتير، عشان كده ضروري ترطيبها بشكل مستمر، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل كريم ترطيب للايدين لترطيب وتنعيم الايدين وتغذيتها بعمق.

هتحتاجي:

- ٤٥ جرام من زيت اللوز الحلو.

- ١٢ جرام من شمع العسل.

- ١٢ جرام من زيت فيتامين E.

- ١٤ جرام جلسرين.

- ١٢ جرام من جل الصبار.

- ٣ جرام صابون طبيعي خالي من العطور.

- ٢ جرام زيوت عطرية. Hydrating Hand Cream

طريقة التحضير والاستخدام:

١- الكمية دي هتعملك تقريبا ١٠٠ جرام من الكريم.

٢- سخني الجلسرين مع جل الصبار على اقل درجة حرارة ممكنة لحد ما الخليط يبقى دافي، ويفضل تسخنيه على حمام ماية سخنة.

٣- بعدها ضيفي الصابون للخليط واخلطيه كويس لحد ما يدوب تماما ويندمج مع باقي المكونات.

٤- في طبق تاني منفصل سخني شمع العسل وزيت اللوز لحد ما الشمع يدوب تماما.

٥- امزجي خليط جل الصبار والجلسرين والصابون مع خليط شمع العسل وزيت اللوز.

٦- باستخدام مضرب يدوي اضربي الخليط كويس لحد ما يبرد ويوصل لدرجة حرارة الغرفة ولكن يبقى لسه دافي شوية.

٧- ضيفي زيت فيتامين E للخليط وهو لسه دافي واستمري في الخفق.

٨- وبعدين ضيفي الزيوت العطرية (اي انواع زيوت تفضليها) بعد ما الخليط يبرد تماما.

٩- انقلي الكريم في علبة محكمة الغلق.

١٠- تقدري تحتفظي بالكريم ده لمدة توصل لشهر، وخزنيه بعيد عن اشعة الشمس المباشرة. Hydrating Hand Cream 1

فوايد المكونات:

- الصابون الطبيعي:

في الوصفة دي الصابون بيشتغل كمستحلب بيضمن عدم انفصال المكونات المائية عن الزيوت، وكل ما زادت درجة نقاء الصابون هتبقى فعاليته كمستحلب اقوى، عشان كده الافضل تستخدمي صابون طبيعي ممكن تستخدمي صابونة جلسرين او صابونة غار او زيت زيتون.

- زيت اللوز الحلو:

يعتبر من افضل الزيوت للعناية بالايد، لانه بيتميز بسرعة امتصاصه مقارنة بالزيوت الاكتر كثافة زي زيت الزيتون، وكمان هو اقل دهنية، كمان غني بالعناصر الغذائية زي فيتامين E , A، وده بيساعد على تجديد جلد الايدين وتنعيمه، وكمان تقوية الاظافر.

- زيت فيتامين E:

هو واحد من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على حماية البشرة من الاضرار الناتجة من اشعة الشمس، وبيساهم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط.

- الجلسرين:

بيعالج البشرة الجافة والخشنة وبيحميها من الجفاف، وهو مادة مطرية بتساعد على تليين الجلد وترطيبه.

- جل الصبار:

الصبار بيساعد على ترطيب البشرة من غير ما يعمل مظهر دهني على الجلد، كمان بيحتوي على مضادات اكسدة زي البيتا كاروتين وفيتامين سي و E اللي بتساعد على تعزيز تماسك البشرة والحفاظ على رطوبتها.

- شمع العسل:

بيعمل طبقة واقية على البشرة.

- الزيوت العطرية: