رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يبحث تعزيز التعاون مع شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 05:17 مساءً - استقبل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أعضاء المكتب التنفيذي لشعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي عبد الله الصبيحي، رئيس الشعبة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام المتخصصة، ودعم دورها في نشر الوعي الصحي وحماية صحة المواطنين.

شمل اللقاء حضور الكاتب الصحفي مصطفى حجاج، نائب رئيس الشعبة، وعضوية كل من الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبد الله، والكاتبة الصحفية فاتن خديوي، والكاتبة الصحفية مروة صالح.

وحرص رئيس الهيئة على تهنئة شعبة محرري الصحة بمناسبة بدء ممارسة أعمالها بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير الإعلام الصحي وتعزيز قدرته على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.

وأشار عبدالغفار إلى أن الهيئة كانت سبّاقة في دعم هذا التوجه، من خلال إطلاق أول دبلومة مهنية للإعلام الصحي في مصر، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاقًا من إيمانها بأهمية إعداد كوادر إعلامية متخصصة قادرة على تناول القضايا الصحية بمهنية ووعي.

وشدد على أهمية وجود كيان متخصص يجمع الصحفيين المعنيين بالشأن الصحي، بما يسهم في تعزيز الحوار المهني، وتوسيع مجالات التعاون المؤسسي، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي المتخصص، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع الشعبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شعبة محرري الصحة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، من خلال طرح القضايا التي تشغل الرأي العام للنقاش، وتوضيح آليات الحصول على الخدمات الصحية، والتعامل مع التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن المنظومة الصحية.

وأضاف أن التعاون بين الهيئة والشعبة يمكن أن يمتد إلى تنظيم لقاءات توعوية تجمع الصحفيين بالفرق الطبية، للاستماع إلى آرائهم وخبراتهم المهنية، ونقل وجهات نظرهم إلى الرأي العام بصورة دقيقة ومبسطة، بما يعزز التواصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد الله الصبيحي، رئيس شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، أن الشعبة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنظيم مجموعة من اللقاءات المهنية وورش العمل التوعوية، بهدف تطوير مهارات الصحفيين في تناول القضايا الطبية والصحية، وتعزيز دقة المعلومات المنشورة، وتقديمها للرأي العام بأسلوب مهني مبسط يراعي أهمية الوعي الصحي في المجتمع.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والطبية، بما يتيح للصحفيين الاطلاع على المعلومات من مصادرها المتخصصة، ويساعد على تقديم محتوى إعلامي مسؤول يسهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.