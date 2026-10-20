النهاردة هنشارك معاكم طريقة تحضير كريم طبيعي للعين، هيساعدك على علاج الهالات السودا والتجاعيد اللي حوالين العين. هتحتاجي : - ١/٢ كوباية من زيت جوز الهند. - ١٠ نقط من زيت اللبان. - ١/٢ معلقة صغيرة من زيت الورد. - من ٦ - ٨ كبسولات من زيت فيتامين E. eye cream 1 طريقة التحضير والاستخدام : 1- دوبي زيت جوز الهند في الميكروويف لمدة ١٥ - ٢٠ ثانية، او على حمام ماية سخنة. 2- افتحي كبسولات زيت فيتامين E وضيفيها لزيت جوز الهند واخلطيهم مع بعض كويس. 3- ضيفي زيت الورد وزيت اللبان، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس. 4- صبي الخليط في زجاجة او برطمان صغير، ودخليه التلاجة لحد ما يتماسك. 5- للاستخدام، خدي كمية صغيرة من الكريم ووزعيها على منطقة حوالين العين، ودلكيها لمدة ٥ دقايق، وسيبيه طول الليل. 6- ممكن تستخدميه الصبح قبل المكياج، وبالليل قبل النوم. 7- واظبي على استخدامه يوميا للتخلص من الهالات السودا وكل التجاعيد اللي حوالين العين. eye cream 2 eye cream فوايد المكونات : - زيت جوز الهند: بيساعد على زيادة انتاج الكولاجين وتعزيز عملية تجديد الخلايا، وده بيأدي للتخلص من الخلايا التالفة وتكوين خلايا جديدة، وكمان هتزيد درجة تماسك البشرة، وده هيأدي لازالة التجاعيد حوالين العين. - زيت فيتامين E: بيساعد على منع الضرر الناتج من الجذور الحرة، وبيحمي البشرة من الهالات السودا والتصبغات اللي حوالين العين. - الزيوت العطرية: بتحمي من انتفاخ العيون والبهتان اللي بيحصل اول ما تصحي من النوم الصبح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم عين طبيعي لعلاج الهالات السودا والتجاعيد حوالين العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.