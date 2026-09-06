الداخلية تضبط لص سرق أموالا من طفل عمره 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة خطف طفل بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالى من طفل، وبالإنتقال وسؤال والد الطفل (عامل – مقيم بدائرة المركز) قرر أنه حال قيام نجله (سن 5) بالتوجه لشراء بعض المستلزمات قام المشكو فى حقه بسرقة المبلغ منه وقام الأهالى بالإمساك به وإتهمه بالسرقة ونفى واقعة الخطف.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.