ماية بذور الحلبة للحصول على بشرة نضرة

الحلبة بتحتوي على مركبات نباتية، ومضادات اكسدة، والياف وعناصر غذائية دقيقة، وشرب ماية الحلبة مع الانتظام على اكل متوازن هيساعدوا على الحصول على بشرة اكتر صحة ونضارة، تقدري تضيفي ماية الحلبة لروتينك اليومي، كمشروب صباحي سهل التحضير. المكونات: - معلقة صغيرة من بذور الحلبة. - كوباية ماية حوالي ٢٥٠ مل. - ١/٢ معلقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري). - ١/٢ معلقة صغيرة عسل (اختياري). طريقة التحضير: ١- اغسلي بذور الحلبة كويس بالماية، وانقعي البذور في كوباية الماية. ٢- غطي الكوباية وسيبي البذور منقوعة طول الليل، يفضل من ٨ - ١٠ ساعات. ٣- الصبح صفي الماية، واشربيها على الريق. ٤- ولتحسين الطعم ممكن تضيفي عصير ليمون وعسل. health benefits fenugreek water نصايح: - لروتين بسيط، اشربي كوباية صغيرة من ماية الحلبة الصبح. - ابدأي بمعلقة صغيرة بس من البذور بدل من استخدام كمية كبيرة، لان الحلبة طعمها قوي ومر شوية، فمافيش داعي تزودي الكمية. - ممكن تشربي ماية الحلبة من ٢ - ٣ مرات في الاسبوع وتلاحظي استجابة جسمك. - اجمعي بين المشروب والفواكه والخضروات والدهون الصحية والبروتين، واحرصي على النوم الكافي لتحسين صحة بشرتك بشكل عام. فوايد ماية الحلبة للبشرة: ١- الحلبة بتحتوي على مضادات اكسدة بتساعد على حماية الخلايا من الاجهاد التأكسدي والحفاظ على صحة البشرة. ٢- بدءاليوم بكوباية ماية سواء عادية او منقوع فيها بذور الحلبة، هتلبي احتياجاتك اليومية من السوائل، وده هيحافظ على ترطيب البشرة. ٣- الحلبة بتحتوي على الياف قابلة للذوبان بتساعد في تحسين الهضم. ٤- الحلبة بتحتوي على عناصر غذائية زي الحديد، المغنيسيوم ومركبات نباتية مفيدة للبشرة. ٥- بتساعد على تحسين مظهر البشرة الباهتة والمجهدة. للحصول على افضل النتايج: - اشربي كمية كافية من الماية. - كلي الفواكه الغنية بفيتامين سي زي البرتقان، الكيوي، الجوافة. - كلي الدهون الصحية زي المكسرات والبذور. - كلي الاطعمة الغنية بالبروتين. - كلي الخضروات الورقية. - استخدمي واقي الشمس بانتظام. - النوم من ٧ - ٨ ساعات. - تنضيف البشرة وترطيبها. احتياطات مهمة: - الحلبة ممكن تسبب اضطرابات هضمية زي الغازات، الاسهال، الانتفاخ عند بعض الاشخاص، خصوصا لو اكلتي منها كمية كبيرة. - الاشخاص اللي بياخدوا ادوية لخفض سكر الدم او سيولة الدم، وكمان الحوامل والمرضعات، ضروري استشارة الطبيب قبل ما ياخدوا اي مستحضر بيحتوي على الحلبة. - لو لاحظتي اي رد فعل مش طبيعي، وقفي المشروب.

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