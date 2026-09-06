وزيرة التضامن تشهد اختتام فعاليات البرنامج المصري - الفلبيني للقيادات الدينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 04:33 مساءً -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي اختتام وزارة الأوقاف فعاليات البرنامج المصري - الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام .. " التجربة المصرية في التعايش وبناء مجتمع يتسع للجميع"، والذي انطلق في الفترة من 29 اغسطس وحتي 6 سبتمبر.

وحضر ختام البرنامج الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ولفيف من الشخصيات العامة، والقساوسة والقيادات الدينية في مصر والفلبين.

ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الحوار الديني والحضاري، ونقل التجربة المصرية في التعايش وبناء مجتمع يتسع للجميع، إلى جانب تصحيح الصور النمطية وتعزيز المعرفة المتبادلة بين القيادات الدينية، بما يدعم قيم الاحترام المتبادل والسلام والاستقرار.

وتضمن البرنامج عددًا من اللقاءات والمناقشات حول التجربة المصرية في التعايش السلمي، إلى جانب زيارات للمساجد والكنائس والأماكن المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، بما أتاح للوفد الفلبيني التعرف بصورة مباشرة على التجربة المصرية في التنوع الديني والثقافي