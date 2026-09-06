مؤسسة «حياة كريمة» تكرم أبطال هيئة الإسعاف والطفل محمد رجب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - كرّمت مؤسسة حياة كريمة ببني سويف أبطال هيئة الإسعاف والطفل محمد رجب، تقديرًا لدورهم في إنقاذ حياة والد الطفل، وسرعة التعامل مع الموقف بكفاءة ومسؤولية.

جاء التكريم تقديرًا لأبطال هيئة الإسعاف، لسرعة استجابتهم وكفاءتهم في التعامل مع الحالة وهم الدكتور هاني همام (مدير إسعاف بني سويف)، وصابر محمد زباق أحمد (مشرف غرفة عمليات بني سويف)، ومحمد عرفان عوض الله (المسعف)، ومحمود محمد إسماعيل (مشرف)، وهاني معوض جابر (مشرف)، و ادور فتح الله خليل (السائق).

كما شمل التكريم الطفل محمد رجب الذي بادر بالاتصال بهيئة الإسعاف فور تعرض والده لوعكة صحية طارئة.

واختتم اللقاء باختيار الطفل محمد رجب الانضمام إلى صفوف متطوعي مؤسسة حياة كريمة بناءً على رغبته، ليصبح أصغر متطوع بالمؤسسة ونموذجًا ملهمًا لجيله.