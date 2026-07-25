٧ مشروبات لتنضيف القولون وتحسين الهضم

لو دايما بتشتكي من احساس تقل وانتفاخ بعد الوجبات، ده معناه ان جهازك الهضمي محتاج عناية، والنهاردة هنشارك معاكم ٧ مشروبات طبيعية لتنضيف القولون وتنشيط عملية الهضم.
1- ماية الليمون:
ماية الليمون من المشروبات اللي بينصح بيها لصحة الجهاز الهضمي، شرايح الليمون الطازة مع كوباية ماية دافية او بدرجة حرارة الغرفة بيساعد على تحفيز الصفرا، وهي ضرورية لهضم الدهون وتسهيل حركة الفضلات في الجسم، كمان فيتامين سي ومضادات الاكسدة بتعزز جهاز المناعة.
٢- عصير الصبار:
عصير الصبار بخصائصه المهدئة ممكن تبقى مفيدة لصحة الامعاء، لما تاخدي منه بكميات صغيرة هيساعد في تهدئة بطانة الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الامعاء بشكل اكتر سلاسة، وهو مفيد بشكل خاص للاشخاص اللي بيعانوا من الامساك العرضي او التهاب الجهاز الهضمي.
٣- مشروب بذور الشيا:
بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، لما بيتم نقعها في الماية بتتحول لجل بيسهل عملية الاخراج، بذور الشيا غنية بالالياف واحماض اوميجا ٣ الدهنية، وده بيساعد على تنظيم حركة الامعاء وبيغذي البكتيريا النافعة في الامعاء، وللحصول على افضل النتايج، انقعي بذور الشيا في الماية لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة قبل شربها.
٤- مشروب بذور الكتان:
بذور الكتان زي بذور الشيا غنية بالالياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وده بيخليها مثالية للهضم وتنضيف القولون، انقعي معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة في الماية طول الليل واشربيها الصبح، المشروب ده بيساعد على تسهيل عملية الاخراج، كمان بيوفر دهون صحية بتدعم صحة بطانة الامعاء.
٥- شاي الزنجبيل:
الزنجبيل من الحاجات المعروفة لتخفيف الانتفاخ والغازات والغثيان، وشاي الزنجبيل مريح ومفيد جدا للجهاز الهضمي، لانه بيحفز انزيمات الهضم، وبيعزز تدفق الصفرا، وبيساعد على تقليل التهاب الامعاء، ويعتبر اختيار ممتاز بعد الوجبات او كعادة يومية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
٦- العصير الاخضر:
العصير الاخضر الغني بالالياف من افضل الطرق لتحسين الهضم، الخضروات الورقية زي الكرنب والسبانخ غنية بالكلوروفيل، اللي بيساعد على تنضيف القولون ودعم وظائف الكبد، وممكن تضيفي الكرفس لترطيب الجسم والخيار لاضافة احساس بالانتعاش، اضربي المكونات مع الماية او ماية جوز الهند واشربيه.
٧- مشروب خل التفاح:
خل التفاح مشروب شائع لتحسين الهضم، الاحماض والانزيمات الطبيعية الموجودة فيه بتساعد على هضم الاكل بكفاءة اكبر، وموازنة حموضة المعدة، ومنع نمو البكتيريا الضارة في الامعاء، ويعتبر بروبيوتيك خفيف لانه بيحتوي على بكتيريا نافعة، لتحضيره امزجي معلقة كبيرة من خل التفاح في كوباية ماية مع عصرة ليمون او عسل.
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