٧ مشروبات لتنضيف القولون وتحسين الهضم

لو دايما بتشتكي من احساس تقل وانتفاخ بعد الوجبات، ده معناه ان جهازك الهضمي محتاج عناية، والنهاردة هنشارك معاكم ٧ مشروبات طبيعية لتنضيف القولون وتنشيط عملية الهضم.

1- ماية الليمون:

ماية الليمون من المشروبات اللي بينصح بيها لصحة الجهاز الهضمي، شرايح الليمون الطازة مع كوباية ماية دافية او بدرجة حرارة الغرفة بيساعد على تحفيز الصفرا، وهي ضرورية لهضم الدهون وتسهيل حركة الفضلات في الجسم، كمان فيتامين سي ومضادات الاكسدة بتعزز جهاز المناعة. Lemon water 1

٢- عصير الصبار:

عصير الصبار بخصائصه المهدئة ممكن تبقى مفيدة لصحة الامعاء، لما تاخدي منه بكميات صغيرة هيساعد في تهدئة بطانة الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الامعاء بشكل اكتر سلاسة، وهو مفيد بشكل خاص للاشخاص اللي بيعانوا من الامساك العرضي او التهاب الجهاز الهضمي. Aloe vera juice

٣- مشروب بذور الشيا:

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، لما بيتم نقعها في الماية بتتحول لجل بيسهل عملية الاخراج، بذور الشيا غنية بالالياف واحماض اوميجا ٣ الدهنية، وده بيساعد على تنظيم حركة الامعاء وبيغذي البكتيريا النافعة في الامعاء، وللحصول على افضل النتايج، انقعي بذور الشيا في الماية لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة قبل شربها. New Chia seed water

٤- مشروب بذور الكتان:

بذور الكتان زي بذور الشيا غنية بالالياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وده بيخليها مثالية للهضم وتنضيف القولون، انقعي معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة في الماية طول الليل واشربيها الصبح، المشروب ده بيساعد على تسهيل عملية الاخراج، كمان بيوفر دهون صحية بتدعم صحة بطانة الامعاء. Flaxseed drink

٥- شاي الزنجبيل:

الزنجبيل من الحاجات المعروفة لتخفيف الانتفاخ والغازات والغثيان، وشاي الزنجبيل مريح ومفيد جدا للجهاز الهضمي، لانه بيحفز انزيمات الهضم، وبيعزز تدفق الصفرا، وبيساعد على تقليل التهاب الامعاء، ويعتبر اختيار ممتاز بعد الوجبات او كعادة يومية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. Ginger tea

٦- العصير الاخضر:

العصير الاخضر الغني بالالياف من افضل الطرق لتحسين الهضم، الخضروات الورقية زي الكرنب والسبانخ غنية بالكلوروفيل، اللي بيساعد على تنضيف القولون ودعم وظائف الكبد، وممكن تضيفي الكرفس لترطيب الجسم والخيار لاضافة احساس بالانتعاش، اضربي المكونات مع الماية او ماية جوز الهند واشربيه. Green smoothie

٧- مشروب خل التفاح: