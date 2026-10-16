ناصر منسي يمنح الزمالك فوزا ثمينا على الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:25 مساءً -

حقق الزمالك فوزا صعبا على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد أماهورا في كيجالي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

وشهد اللقاء ضغطا متواصلا من جانب الجيش الرواندي في فترات عديدة، بينما حاول الزمالك استغلال الفرص المتاحة للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وكاد الزمالك أن يتقدم في الدقيقة 88 بعدما هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل محمود حمدي الونش، قبل أن ينجح ناصر منسي بعد دقيقتين في تسجيل هدف الفوز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر في الدفاع، بينما شارك محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد في الوسط، وقاد الهجوم عدي الدباغ وحسام أشرف وشيكو بانزا.