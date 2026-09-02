هيثم حسن يقود سيلتك ضد أبردين فى الدورى الأسكتلندى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:37 مساءً - أعلن مارتن أونيل المدير الفني لنادى سيلتك تشكيل فريقه لمواجهة أبردين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سيلتك بارك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأسكتلندي، وسط ترقب لمشاركة الدولي المصري هيثم حسن في التشكيل الأساسي.

وتواجد هيثم حسن جناح منتخب مصر ضمن التشكيل الأساسي أمام أبردين، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته الأولى أمام فالكيرك في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل سيلتك ضد أبردين كالتالي:

حراسة المرمى: فيلجامي سينيسالو.

خط الدفاع: كولبي دونوفان، كارتر فيكرز، ليام سكيلز، أوستون تروستي.

خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين، كالوم ماكجريجور، بنيامين نيجرين.

خط الهجوم: يانج هيون جون، هيثم حسن، كاميلو دوران.

ترتيب الدوري الأسكتلندي

ويتصدر سيلتك جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل أبردين المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.