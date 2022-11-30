انت الان تتابع خبر شيبسي kfc .. اتفرج بالصور حقيقة نزله إلي مصر وأماكن بيعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية صورة شيبسي kfc، لأطعمة جديدة من شيبسي بالخلطة السرية لدجاج كنتاكي.وجاءت صورة شيبسي kfc لنكهتين الخلطة السرية والزنجر من البطاطس المقرمشة ومدون عليها سعر 5 جنيهات، مما جعل الكثير من رواد السوشيال ميديا يتسألون حول حقيقة وجود هذه الأطعمة داخل مصر ، وما هي أماكن بيعها إذا كانت موجودة.

حقيقة وجود شيبسي kfc:

في هذا السياق لم تقم شركة شيبسي مصر التابعة لشركة بيبسيكو الأمريكية، حتي الآن بالإعلان عن وجود هذين النكهتين داخل مصر، الإ أنه صفحة kfc على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قد أعلنت عن تحضيرها مفاجأة خلال الأيام المقبلة.