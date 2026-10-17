منتدى مصر 2026 .. ماذا تناقش جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» المقرر أنعقادها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - في اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، يوم 20 أكتوبر ، تعرض جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» المقرر انعقادها ، أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن.

تتناول الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، والطرق، والنقلـ وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟

مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية

ويأتي منتدى مصر 2026 في إطار طرح ومناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار حول التحديات الراهنة وآليات التعامل معها، من خلال جلسات تناقش مختلف الملفات، بما يسهم في بلورة رؤى وتوصيات تدعم جهود التنمية وتعزز الوعي المجتمعي.

كما يتيح المنتدى مساحة للحوار المباشر بين المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، بما يساعد على طرح وجهات نظر متعددة، واختبار البدائل المتاحة، والوصول إلى فهم مشترك لطبيعة التحديات والأولويات.

وتُنظم المناقشات في صورة جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة، بحيث تنتهي كل جلسة بمخرجات محددة توضح القضية محل النقاش، وما اتُّخذ بشأنها، والنتائج التي تحققت، والفجوات المتبقية، والإجراءات المقترحة للتعامل معها.

ومن خلال هذا الحوار الوطني القائم على المعلومات والخبرة والتجربة الواقعية، يسعى المنتدى إلى الانتقال من عرض السياسات والمشروعات إلى تقييم أثرها، ومن تشخيص التحديات إلى صياغة أولويات عملية للمرحلة المقبلة.