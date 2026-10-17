وزير الخارجية يلتقي المكلف بتسيير شؤون الخارجية الليبية ويؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا ووحدتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦، بالسيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة