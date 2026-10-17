نشكركم على متابعتكم خبر تنويه مهم من قنصلية الإمارات في لوس أنجلوس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 أكتوبر 2026 04:50 مساءً - أهابت قنصلية دولة الإمارات في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرًا لاندلاع حريقين في جنوب كاليفورنيا، أحدهما في مقاطعة أورانج والآخر في منطقة ماليبو بمقاطعة لوس أنجلوس.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.