نشكركم على متابعتكم خبر “الطيران المدني”: تأثر رحلات جوية بانخفاض الرؤية خلال هذه الفترة.. إجراء تشغيلي معتاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 أكتوبر 2026 04:50 مساءً - أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات في الأحوال الجوية وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية في بعض مناطق الدولة، الأمر الذي قد يؤثر على حركة بعض الرحلات الجوية، ويؤدي إلى تأخيرات محدودة وفقا للظروف الجوية السائدة ومتطلبات السلامة التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع هذه الظروف الجوية يتم وفقا للإجراءات التشغيلية المعتمدة ومتطلبات السلامة، فيما يتولى المشغلون والمطارات المعنية الإعلان عن أي مستجدات قد تؤثر على مواعيد الرحلات، وفقا للإجراءات المتبعة.